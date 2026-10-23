ZC Zaječar: Ekipa Hitne pomoći intervenisala 14 puta tokom prethodnog dana

Tokom proteklog dana, odnosno u četvrtak, 22. oktobra, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljeno je 45 pregleda.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 14 puta, od toga je 8 intervencija bilo u službi, dok je 6 puta ekipa izlazila na teren.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 136 školske dece i 85 predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 12 pregleda.

Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima.

U zaječarskom porodilištu nije bilo prinova.

Zajecaronline/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!