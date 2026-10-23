Oglasila se Poreska uprava: Evo kome 30. oktobra ističe rok za podnošenje poreskih prijava
Rok za podnošenje poreskih prijava za treći kvartal ove godine, za sva fizička lica u Srbiji koja ostvaruju prihode po osnovu ugovorene naknade za izvršeni rad i prihode od autorskih i srodnih prava, na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere ističe 30. oktobra, podseća Poreska uprava.
Prijavu poreza i podnošenje poreske prijave na Obrascu PP OPO-K poreski obveznici mogu izvršiti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri, navedeno je u saopštenju.
Kako se dodaje, detaljnije informacije u vezi sa načinom izvršenja ove poreske obaveze dostupne su u Korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K), objavljenom na sajtu Poreske uprave Srbije, kao i na portalu Frilenseri.
Zaječaronline/Tanjug/N. S.
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena 2., 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnih koncerata Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.Koncerti 3. i 4. novembra su rasprodati, a novi susret sa publikom zakazan je za 2. novembar 2026. Ulaznice za treći koncert su u prodaji putem tickets.rs.
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