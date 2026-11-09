Priveden brat Viktora Orbana, osumnjičen da je umešan u krijumčarenje ljudi

Brat bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Aron Orban, priveden je zbog sumnje da je umešan u krijumčarenje ljudi, saopštio je danas na Fejsbuku aktuelni premijer Mađarske Peter Mađar, pozivajući se na medijske izveštaje. Viktor Orban je, s druge strane, ocenio da je meta ove akcije zapravo on, a ne njegov brat.

Prema pisanju portala Telex i drugih mađarskih medija, u ponedeljak ujutru pripadnici Centra za borbu protiv terorizma (TEK) pojavili su se na imanju u Fotligetu koje se može povezati sa firmom Arona Orbana. Ana Unger, predsednica Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine (NVVH), nije želela ni da potvrdi ni da demantuje detalje, ali je izjavila da je NVVH „sprovela nove istražne radnje“ u slučaju koji se odnosi i na Arona Orbana, uz najavu da će više informacija biti saopšteno naknadno.

Nacionalna istražna kancelarija (NNI) saopštila je da njeni istražitelji, zajedno sa službenicima NVVH, istovremeno sprovode zajedničke istražne radnje u okviru dva krivična postupka. U Budimpešti i na dva mesta u Peštanskoj županiji uhapšeno je više osoba, a pretresi prostorija su još u toku. Policija je potvrdila privođenja i pretres, ali zvanično još nije imenovala Arona Orbana među privedenima. Dodatne informacije očekuju se tokom dana.

Veza sa ranijim aferama oko viza

Istraga se povezuje sa ranijim slučajem izdavanja viza stranim državljanima, pre svega Vijetnamcima. Prema medijskim navodima, kompanija povezana sa Aronom Orbanom upisivala je vijetnamske državljane na kratki, dvodnevni kurs prve pomoći i spasavanja života na Univerzitetu u Pečuju. Taj kurs je navodno služio kao pokriće i prečica za lakše dobijanje šengenskih viza i ulazak na teritoriju Evropske unije.

Portal Telex je ovaj slučaj razotkrio još u maju 2025. godine nakon što je procurio audio-snimak na kojem Aron Orban razgovara sa Davidom Hejem, jednim od bliskih saradnika Viktora Orbana. Snimak je ukazivao na uključenost u poslove sa vizama, uz zahteve koje su nadležni organi blokirali. Kasnije su se pojavili dokazi, interne prepiske i snimci, a jedan od podnosilaca krivične prijave je u međuvremenu preminuo. Tužilaštvo je pokrenulo istragu, ali je ona, prema izvorima, sporo napredovala pre izbora.

Reakcija Viktora Orbana

Bivši premijer Viktor Orban ocenio je da je današnja akcija skretanje pažnje sa navodne špijunske afere zbog koje bi vlada trebalo da odgovara pred Odborom za nacionalnu bezbednost.

„U Mađarskoj se ne sprovodi pozivanje na odgovornost, već obračun. Kada se vlada nađe u neprijatnoj situaciji, na scenu stupa Državna služba bezbednosti. Cilj ove prljave igre jeste eliminacija političkog protivnika i uspostavljanje jednopartijskog sistema. Meta sam ja, a moj mlađi brat je samo sredstvo za ostvarenje tog cilja“, napisao je Orban na Fejsbuku.

Aron Orban, preduzetnik, godinama se u mađarskim medijima spominje u vezi sa sumnjivim poslovima i aferama. Nakon što je Peter Mađar u aprilu 2026. godine pobedio na izborima i prekinuo dugogodišnju vladavinu Fidesa, nova vlast je najavila istrage o navodnoj korupciji iz perioda Orbana. Ova akcija je deo širih poteza novih vlasti.

Zajecaronline/J.V.

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