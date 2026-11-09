Počinilac pucnjave u Krakovu preminuo u bolnici

Počinilac masovne pucnjave u poljskom gradu Krakovu, u kojoj je u subotu popodne ubijeno šest osoba a 16 ranjeno uključujući dva policajca, preminuo je jutros u bolnici od posledica ranjavanja u razmeni vatre sa policajcima, saopštila je lokalna policija.

Kako prenosi poljska agencija PAP, osumnjičeni, 24-godišnji poljski državljanin, bio je u kritičnom stanju.

„Jutros smo dobili informacije iz bolnice o smrti muškarca. Obavestila nas je bolnica, ali će tužilaštvo pružiti više informacija“, rekao je pres tim Malopoljske policije za PAP.

Napad se dogodio u subotu popodne u blizini Glavnog trga u Krakovu, poznatog turističkog centra, kada je naoružani napadač uleteo automobilom na trg, a potom nasumično otvorio vatru na civile.

Tokom naknadnog pretresa njegove kuće, policija je pronašla još tri tela, a reč je o članovima njegove uže porodice.

Tužilaštvo, koje je juče pokrenulo istragu zbog sumnje na terorizam u vezi sa pucnjavom, istražuje napad u Krakovu i ubistvo tri osobe u Ostrovjecu Svjentokšiskom.

Prema navodima tužilaštva, obdukcije tela šest žrtava napada u Krakovu i tri osobe ubijene u Ostrovjecu Svjentokšiskom trebalo bi da počnu ovog jutra. Tužilac Erik Staselak iz Nacionalnog tužilaštva rekao je za PAP da bi analize verovatno mogle da traju dva dana zbog složene prirode prostrelnih rana.

Malopoljska filijala Nacionalnog tužilaštva istražuje oba slučaja. A prema dosadašnjim nalazima istražitelja, ista osoba je odgovorna za oba incidenta.

Pre smrti napadača, tužilaštvo je najavilo da će analizirati dokaze s ciljem podizanja optužnice protiv njega i potencijalnog podnošenja zahteva za pritvor. Njegovo zdravstveno stanje je u to vreme opisano kao kritično.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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