Saobraćajna nesreća na autoputu Niš – Beograd kod aerodroma

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila jutros u 5 i 31 sati na autoputu Niš – Beograd kod aerodroma, prema prvim informacijama, povređene su dve osobe kada je kamion sleteo sa puta, saopšteno je agenciji Tanjug iz službe Hitne pomoći.

Kako je navedeno, saobraćajna nezgoda se dogodila kod firme “Wurt”, dva kilometra od aerodroma u smeru ka Beogradu, a na lice mesta upućene su dve ekipe Hitne pomoći i vatrogasci, čija je intervencija još u toku.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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