ZC Bor: Privremeno zabranjene posete svim pacijentima na svim odeljenjima Opšte bolnice Bor

Zdravstveni centar Bor je obavestio građane da su privremeno zabranjene posete pacijentima na svim odeljenjima Opšte bolnice Bor.

Kako se navodi, odluka Komisije za zaštitu od bolničkih infekcija doneta je 5. novembra, kako bi se sprečilo širenje respiratornih i drugih zaraznih bolesti.

Iz ZC Bor dodaju, da kada je ulazak neophodan, u izuzetnim slučajevima, uz odobrenje zdravstvenog osoblja, dozvoljen je najviše jedan posetilac, uz kratko zadržavanje, obavezno nošenje maske i poštovanje propisanih mera.

Zajecaronline/Zdravstveni centar Bor/N. S.

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.

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