„KO JE PREKO SRBIJE DOŠAO NA VLAST, A ZATIM JOJ OKRENUO LEĐA?“ Anđus otvorio neprijatnu temu!

U premijernom izdanju emisije „Istinito sa Anđusom“, koju vodi poznati sportsko-politički novinar Dejan Anđus, a koja se emituje na Hype TV 2 i Jutjub kanalu Hype televizije, otvorena su brojna pitanja o političkim prilikama u Srbiji i njihovom uticaju na region.

Anđus se posebno osvrnuo na odnose Srbije sa Crnom Gorom i Bosnom i Hercegovinom, odnosno Republikom Srpskom, ističući da se politička dešavanja u Srbiji ne mogu posmatrati odvojeno od okolnih zemalja.

Govoreći o budućnosti Srbije, naglasio je da zemlja mora da ide napred. Ali i da će promene na domaćoj političkoj sceni imati odjeka širom regiona.

– Zemlja treba da ide napred. Mala zemlja, evropska zemlja, sa 6,7 miliona ljudi i 6,5 miliona biračkog tela. Sve će da se otpetljava i u regionu. Ova srpska stvarnost, odnosno stvarnost Republike Srbije, prelivaće se i na Crnu Goru, prelivaće se i na Bosnu i Hercegovinu, odnosno Republiku Srpsku, po sistemu domina. To ne može da bude neočekivano – rekao je Anđus.

Poseban deo svog izlaganja posvetio je političkim odnosima Srbije i Crne Gore, koji su, prema njegovim rečima, tokom prethodnih godina prolazili kroz brojne promene i preokrete.

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Anđus je pomenuo i ulogu srpskih službi u političkim procesima u Crnoj Gori, promene vlasti, kao i odnose pojedinih crnogorskih političkih aktera sa Beogradom.

– Jer, ringišpil je… Trenutak preuzimanja vlasti u Crnoj Gori, delovanja naših službi u Crnoj Gori, povratak Crne Gore srpstvu. Pa onda ponovo gubitak Crne Gore, okretanje leđa Srbiji od bivšeg rukovodstva Srbije, pojedinaca koji su preko Srbije došli na vlast, pa su videli da bivše, aktuelno rukovodstvo vlasti neće opstati, pa su okrenuli leđa. A tu ima i opravdanih razloga… Šta su sve videli, upoznali i sagledali… To je jako komplikovana priča vezana za Crnu Goru. Ona je jednako komplikovana kao Srbija i vezivno je tkivo. Sve je vezivno tkivo – poručio je Anđus.

Zajecaronline/J.V.

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