Veselin Milić stigao u Prvi osnovni sud: Počinje suđenje u slučaju ubistva u restoranu “27” na Senjaku

Nekadašnji načelnik Policijske uprave za grad Beograd Veselin Milić stigao je danas u Prvi osnovni sud u Beogradu, gde je zakazan početak suđenja povodom slučaja ubistva Aleksandra Nešovića zvanog Baja u restoranu „27“ na Senjaku, 12. maja ove godine.

Tužilaštvo sumnja da je Milić propustio da prijavi ubistvo, kao i da je u službenu belešku uneo neistinite podatke, dok je izostavio pojedine važne informacije. Prema navodima tužilaštva, nije prijavio da ga je vlasnik restorana obavestio o ubistvu, a prećutao je i poznanstvo sa Sašom Vukovićem zvanim Boske, koji je optužen za ubistvo, kao i to da je obojicu ranije tog dana pozvao u restoran

Milić se brani sa slobode, a postupak protiv njega razdvojen je od postupka protiv ostalih osumnjičenih i vodi se pred osnovnim sudom. U međuvremenu je smenjen sa mesta načelnika beogradske policije, ali je ostao na funkciji pomoćnika direktora policije

Podsetimo, tužilaštvo tvrdi da je Vuković ubio Nešovića u restoranu na Senjaku, nakon čega je više osoba učestvovalo u uklanjanju tragova zločina. Telo ubijenog pronađeno je nakon višednevne potrage u buretu zalivenom betonom, u mestu Jarkovci

Izvor: Nova.rs

Zajecaronline/J.V.

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