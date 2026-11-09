Prevrnuo se srpski autobus u Hrvatskoj, dve osobe poginule, 20-tak ljudi povređeno

Dve osobe su poginule, a dvadesetak osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče. Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba, saopštili su hrvatska policija i vatrogasci.

Saobračajna nesreća se dogodila juče oko 7 i 25 sati na autoputu A3 u smeru prema Zagrebu. Neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, prenosi Indeks.

Prevrnuo se srpski autobus u Hrvatskoj, dve osobe poginule, 20-tak ljudi povređeno

Hrvatski mediji preneli su i da se radi o autobusu Niš ekspresa.

Komandir vatrogasne jedinice zagrebačkog okruga Dario Kezerić izjavio je da je u autobusu koji se prevrnuo bilo 33 putnika i dva vozača.

“Prema nezvaničnim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže i lakše povređenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno da kažemo koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne stanice. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže povređene osobe. I vatrogasci im pomažu u tome”, kazao je Kezerić.

Snimci sa lica mesta koji su se pojavili u hrvatskim medijima pokazuju da je autobus probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake pored auto-put. I da se prevrnuo desetak metara dalje.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.