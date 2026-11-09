Prevrnuo se srpski autobus u Hrvatskoj, dve osobe poginule, 20-tak ljudi povređeno
Dve osobe su poginule, a dvadesetak osoba je povređeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila juče. Autobus iz Srbije se prevrnuo na autoputu oko 40 kilometara od Zagreba, saopštili su hrvatska policija i vatrogasci.
Saobračajna nesreća se dogodila juče oko 7 i 25 sati na autoputu A3 u smeru prema Zagrebu. Neposredno nakon petlje Ivanić-Grad, prenosi Indeks.
Prevrnuo se srpski autobus u Hrvatskoj, dve osobe poginule, 20-tak ljudi povređeno
Hrvatski mediji preneli su i da se radi o autobusu Niš ekspresa.
Komandir vatrogasne jedinice zagrebačkog okruga Dario Kezerić izjavio je da je u autobusu koji se prevrnuo bilo 33 putnika i dva vozača.
“Prema nezvaničnim informacijama, možemo reći da ima dvadesetak teže i lakše povređenih, ima i preminulih. Za sada ne možemo jasno da kažemo koliki je to broj. Na terenu je sedam vozila i 15 vatrogasaca iz tri vatrogasne stanice. Na terenu je Hitna medicinska pomoć koja zbrinjava lakše i teže povređene osobe. I vatrogasci im pomažu u tome”, kazao je Kezerić.
Snimci sa lica mesta koji su se pojavili u hrvatskim medijima pokazuju da je autobus probio zaštitnu ogradu kod zaustavne trake pored auto-put. I da se prevrnuo desetak metara dalje.
Zajecaronline/Tanjug/N. S.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
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Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.
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