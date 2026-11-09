Uhapšen vozač autobusa iz Srbije nakon teške nesreće kod Zagreba

Policija je uhapsila 55-godišnjeg državljanina Srbije koji je upravljao autobusom u teškoj saobraćajnoj nesreći na autoputu A3 kod Ivanić-Grada.

U nesreći su poginule 17-godišnja državljanka Crne Gore i 53-godišnja žena rodom iz Splita koja je živela u Zagrebu, dok je 30 putnika povređeno.

Protiv vozača biće podneta krivična prijava zbog izazivanja saobraćajne nesreće u putnom saobraćaju. Nakon toga će biti predat pritvorskom nadzorniku, potvrdila je zagrebačka policija.

Autobus je probio zaštitnu ogradu i prevrnuo se.

Nesreća se dogodila juče, 8. novembra, oko 7 i 25 sati na 61. kilometru autoputa A3, između raskrsnice Ivanić-Grad i naplatne stanice Zagreb-istok.

Prema rezultatima istrage, 55-godišnji vozač autobusa srpskih registracijskih oznaka nije vozilo držao unutar obeležene saobraćajne trake, nego je skrenuo udesno, prešao preko trake za zaustavljanje vozila u nuždi i sletio sa kolovoza, objavila je policija..Autobus je potom udario u metalnu zaštitnu ogradu, nastavio se nekontrolirano kretati i prevrnuo se.

Pet putnika zadobilo je teške povrede, među njima četvoro državljana Srbije i jedna hrvatska državljanka.

Još 25 putnika lakše je potvređeno. Reč je o 18 državljana Srbije, troje hrvatskih državljana te po jedan državljanin Belorusije, Rumunije, Bosne i Hercegovine i Mađarske. Svim povređenima pružena je lekarska pomoć u zdravstvenim ustanovama na području Zagreba. Uviđaj je obavio zamenik Županijskog državnog tužilaštva u Velikoj Gorici u saradnji sa zagrebačkom policijom.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.