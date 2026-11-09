Određen pritvor policajcima osumnjičenim za smrt Dalibora Dragijevića

Viši sud u Nišu odredio je do 30 dana pritvor za osam pripadnika MUP-a, osumnjičenih da su u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru tukli, zlostavljali i mučili Dalibora Dragijevića, koji je usled zadobijenih povreda preminuo 7. aprila 2024. godine.

Nepravnosnažnim rešenjem sudije za prethodni postupak Višeg suda u Nišu, protiv osumnjičenih N.P, J.K, M.LJ, B.M, I.T, M.S, M.B. i Z.Đ određen je pritvor u trajanju od 30 dana, rečeno je za Tanjug u tom sudu.

Pritvor im je određen da ne bi uticali na svedoke, da ne bi ponovili krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Svi osumnjičeni su prethodno na saslušanju izneli odbranu.

Oni su osumnjičeni da su izvršili krivično delo teška telesna povreda usled koje je nastupila smrt povređenog lica u sticaju sa krivičnim delom zlostavljanje i mučenje u saizvršilaštvu, a na štetu D.D, čija je smrt konstatovana 7. aprila 2024. godine u službenim prostorijama Policijske uprave u Boru, saopšteno je ranije iz Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Pokojni Dalibor Dragijević je brat Dejana Dragijevića, optuženog za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić, koji je uhapšen zajedno sa bratom nakon nestanka devojčice.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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