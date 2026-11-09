Privedene 22 spremačice zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvodine
Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, saznaje Danas od više izvora iz MUP-a.
One se trenutno nalaze u Policijskoj ispostavi Stari grad u Novom Sadu, gde će po nalogu tužilaštva sa njima biti obavljen razgovor zbog sumnje da je uništavana dokumentacija iz Skupštine AP Vojvodine. Za sada nije poznato u kom svojstvu daju izjave u policiji
Podsetimo, nakon što su prošle nedelje građani alarmirali policiju da se kod kompleksa Banovine navodno nalazi uništena dokumentacija koju su spremačice bacale u kontejnere, reagovala je Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa. Saopštila je da su njihove zaposlene bile izložene uznemiravanju, ometanju, kao i neovlašćenom fotografisanju i snimanju dok su obavljale redovan posao odnošenja smeća i odlaganja u kontejnere
Dodali su da će svi uočeni incidenti neovlašćenog snimanja i ometanja radnica biti uredno prijavljeni nadležnim policijskim organima radi utvrđivanja identiteta lica i pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.
Izvor: Danas.rs
Zajecaronline/J.V.
EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!
Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.
KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.
Dodaj komentar