Privedene 22 spremačice zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u Skupštini AP Vojvodine

Po nalogu tužilaštva privedene su 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi, saznaje Danas od više izvora iz MUP-a.

One se trenutno nalaze u Policijskoj ispostavi Stari grad u Novom Sadu, gde će po nalogu tužilaštva sa njima biti obavljen razgovor zbog sumnje da je uništavana dokumentacija iz Skupštine AP Vojvodine. Za sada nije poznato u kom svojstvu daju izjave u policiji

Podsetimo, nakon što su prošle nedelje građani alarmirali policiju da se kod kompleksa Banovine navodno nalazi uništena dokumentacija koju su spremačice bacale u kontejnere, reagovala je Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa. Saopštila je da su njihove zaposlene bile izložene uznemiravanju, ometanju, kao i neovlašćenom fotografisanju i snimanju dok su obavljale redovan posao odnošenja smeća i odlaganja u kontejnere

Dodali su da će svi uočeni incidenti neovlašćenog snimanja i ometanja radnica biti uredno prijavljeni nadležnim policijskim organima radi utvrđivanja identiteta lica i pokretanja odgovarajućih pravnih postupaka.

Izvor: Danas.rs

Zajecaronline/J.V.

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