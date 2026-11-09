TUŽILAŠTVO PODNOSI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BAKE PRASETA: Jutjuber izmislio hapšenje, otkriveno šta je rekao policiji

Nakon što je jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase izmislio da je uhapšen, oglasilo se Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Saopštenje Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prenosimo u celosti:

– Nakon izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži „Instagram“ na profilu „bakaprase“ o „odvođenju B.I. od strane maskiranih lica“, te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa „Alta bankom“, Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima „klip“ koji će objaviti na svom youtube kanalu. Međutim, imajući u vidu da je objavljivanjem lažnih informacija na svom instagram profilu B.I. širio paniku u javnosti, protiv istog će biti podneta krivična prijava Posebnom odeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala VJT u Beogradu zbog krivičnog dela Izazivanje panike i nereda.

TUŽILAŠTVO PODNOSI KRIVIČNU PRIJAVU PROTIV BAKE PRASETA: Jutjuber izmislio hapšenje, otkriveno šta je rekao policiji

Objava Bake Praseta na Instagramu

Inače, na njegovom Instagram profilu je osvanula sledeća objava:

–Bogdan – Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga – za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor. Baka Prase tim – stoji u objavi.

Zajecaronline/Blic/J.V.

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