Sajam zimske opreme, Ski Expo, na Beogradskom sajmu od 12. do 15. novembra

Na Beogradskom sajmu će od 12. do 15. novembra biti održan sajam zimske opreme, Ski Expo, objavila je danas pres služba Beogradskog sajma.

Održaće se u hali 2B, gde će ljubitelji zimskih sportova i turizma moći na jednom mestu da pronađu sve što im je potrebno za predstojeću sezonu.

Sajam donosi bogat i raznovrstan program namenjen kako rekreativcima, tako i iskusnim sportistima, porodicama, turistima i svim ljubiteljima zimskog ugođaja.

Sajam zimske opreme, Ski Expo, na Beogradskom sajmu od 12. do 15. novembra

I ove godine Ski Expo će okupiti vodeće proizvođače, uvoznike i distributere brendova sportske opreme, ljubitelje zimskih avantura, profesionalce i rekreativce, turoperatorе, menadžere zimskih odmarališta, kompanije i prodavce sportske opreme i odeće, instruktore skijanja, snouborda ili penjanja i tehničarе-serviserе, spremne da daju savete i odgovaraju na pitanja.

Posetioci će moći da nađu najnovije modele skija i vezova, klizaljke, skijaške cipele prilagođene različitim stilovima i nivoima veštine. Takođe, štapove za skijanje sa inovativnim karakteristikama, snoubord opremu prilagođenu različitim stilovima vožnje. Zainteresovani će na Sajmu moći da nađu i jakne otporne na vremenske uslove sa termoizolacijom, pantalone, rukavice, kape, šalove, termo-čarape i drugu odeću za održavanje toplote. Ujedno i kacige, zaštitne naočale, štitnike za ruke i kolena, čizme otporne na vodu i sneg, razne modele sanki i opreme za zabavu na snegu. Kao i najnovije gedžete za zimske sportove.

Biće predstavljene i popularne destinacije za skijanje, snoubordanje, sankanje, planinarenje i velnes.

Od predstavnika turističkih centara, ski-resorta, hotela i specijalizovanih agencija očekuju se prigodni sajamski popusti na aranžmane, ski-pas pakete, škole skijanja, porodične boravke i organizovana putovanja, navodi se u saopštenju.

Radno vreme sajma Ski Expo biće od 10 do 19 časova.

Pojedinačna ulaznica koštaće 800 dinara, a parking po satu 300.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.