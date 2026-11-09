Demanti povodom navoda o privođenju spremačica Skupštine AP Vojvodine

Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa AP Vojvodine najoštrije je večeras demantovala navode u pojedinim medijima da su spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne Pokrajine Vojvodine privedene zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi.

”Jedina tačna činjenica jeste da su zaposlene radnice dale izjave nadležnim organima isključivo u svojstvu građana, što predstavlja standardnu proceduru, u vezi sa čim je izdata i službena beleška Policijske uprave u Novom Sadu”, navodi se u saopštenju Uprave.

Demanti povodom navoda o privođenju spremačica Skupštine AP Vojvodine

Pojedini mediji objavili su prethodno večeras da su po nalogu tužilaštva navodno privedene 22 spremačice zaposlene u Skupštini Autonomne pokrajine Vojvodine zbog sumnje na uništavanje dokumentacije u toj ustanovi.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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