Er Srbija od 22. maja povećava broj letova između Beograda i Sarajeva

Od 22. maja 2027. Er Srbija povećava broj letova između Beograda i Sarajeva sa sedam na 14 nedeljno, saopštila je danas kompanija.

Dodatne frekvencije putnicima će omogućiti veću fleksibilnost prilikom planiranja putovanja, kao i bolje povezivanje preko Beograda sa destinacijama iz mreže srpske nacionalne avio-kompanije.

Generalni direktor Er Srbije Jirži Marek kaže da je Sarajevo jedna od najznačajnijih destinacija u našem regionu, sa stabilnom i kontinuiranom tražnjom tokom cele godine.

“Povećanjem broja letova želimo da odgovorimo na potrebe putnika i dodatno unapredimo povezanost između Srbije i Bosne i Hercegovine. Veći broj frekvencija putnicima donosi više mogućnosti za poslovna i turistička putovanja, ali i kvalitetnije konekcije ka brojnim destinacijama iz naše mreže”, rekao je Marek.

Vršilac dužnosti direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo Dino Selimović ističe da će Beograd i Sarajevo biti povezani bolje nego ikada ranije.

Zahvaljujući povećanom broju frekvencija, putnici će imati još kvalitetnije mogućnosti za nastavak putovanja preko Beograda ka destinacijama širom Evrope, Mediterana, Severne Amerike, Kine i drugih tržišta u mreži Er Srbije, dodaje se u saopštenju.

Povećanje broja letova ka Sarajevu deo je kontinuiranih aktivnosti Er Srbije usmerenih na dalje jačanje regionalne mreže i unapređenje povezanosti Zapadnog Balkana sa svetom.

Avio-karte za letove između Beograda i Sarajeva dostupne su na veb-sajtu airserbia.com, putem mobilne aplikacije Er Srbije, u poslovnicama kompanije, kao i preko ovlašćenih turističkih agencija.

Zajecaronline/Tanjug/N. S.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.