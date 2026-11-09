Zaboravljeni običaj krije neobično verovanje: Zašto su ljudi nekada stavljali makaze ispod jastuka?

Danas makaze držimo u fioci, ali nekada su imale sasvim drugačiju ulogu u narodnim običajima. Verovalo se da jedan neobičan postupak tokom noći može da zaštiti ukućane od onoga čega su se najviše plašili.

U mnogim narodnim tradicijama svakodnevni predmeti nisu imali samo praktičnu namenu. Pripisivana im je i simbolična moć, a posebno mesto zauzimali su oštri metalni predmeti, poput makaza, noževa i igala.

Jedan od zanimljivijih običaja bilo je stavljanje makaza ispod jastuka ili u blizini kreveta.

Šta su makaze trebalo da oteraju?

Prema pojedinim narodnim verovanjima, gvožđe i oštri predmeti mogli su da štite od uroka, zlih sila i uznemirujućih snova. Makaze su imale dodatnu simboliku: verovalo se da mogu da „preseku“ lošu sreću, strah ili negativan uticaj. Slična zaštitna verovanja vezana za metalne predmete postojala su u različitim evropskim tradicijama, mada se konkretni običaji razlikuju od kraja do kraja.

Zašto baš ispod jastuka?

Noć i san nekada su se povezivali sa ranjivošću čoveka. Zato su ljudi pored mesta za spavanje ostavljali predmete za koje su verovali da pružaju zaštitu. U pojedinim običajima makaze su postavljane otvorene, dok je u drugim važnije bilo samo njihovo prisustvo.

Zajecaronline/24 sedam/N. S.

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EMOCIJE ĆE PREPLAVITI ARENU!

Biće to veče ispunjeno bezvremenskim hitovima koji su obeležili generacije, emocijama i atmosferom po kojoj je ovaj pevač prepoznatljiv. Publika će imati priliku da uživa u pesmama koje su decenijama deo života mnogih. Ali i da zajedno sa legendom narodne muzike proslavi njegovu impresivnu karijeru i sve to uz orkestar Miše Mijatovića.

Očekuje se vrhunska produkcija, brojna iznenađenja i koncert za pamćenje. Nema sumnje da će Beogradska arena biti ispunjena do poslednjeg mesta. Miroslav Ilić još jednom će stati pred svoju vernu publiku. I pokazati zašto već decenijama važi za jednog od najcenjenijih i najvoljenijih izvođača na domaćoj muzičkoj sceni.

Sve ukazuje na to da će 10. decembar biti datum koji će ljubitelji narodne muzike dugo pamtiti. Pre svega zato što ih očekuje veče puno emocija, nostalgije i najvećih hitova koje će zajedno pevati sa Miroslavom Ilićem.