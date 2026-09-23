Lobanja za koju se veruje da pripada Sinđeliću danas na CT skeniranju u Nišu

Lobanja za koju se veruje da pripada resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću biće danas podvrgnuta CT skeniranju u Dijagnostičkom centru u Nišu, u okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“, saopštilo je Društvo za akademski razvoj.

Snimanje se realizuje u saradnji sa Narodnim muzejom u Nišu, uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. CT snimanje omogućiće izradu precizne trodimenzionalne slike lobanje. Dobijeni podaci biće korišćeni za dalju paleoradiološku analizu profesora Fabija Kavalija u okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“.

Koristiće se nedestruktivna metoda koja omogućava prikupljanje novih naučnih podataka bez oštećivanja istorijskog materijala.

Cilj ovog snimanja je da se detaljnije ispita unutrašnja struktura lobanje i preciznije analiziraju višestruke povrede uočene na tom istorijskom materijalu.

U okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“, tim naučnika primenjuje forenzičke metode u pokušaju rekonstrukcije izgleda srpskih junaka stradalih u bici na Čegru, navodi se u saopštenju.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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