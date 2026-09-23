Lobanja za koju se veruje da pripada Sinđeliću danas na CT skeniranju u Nišu
Lobanja za koju se veruje da pripada resavskom vojvodi Stevanu Sinđeliću biće danas podvrgnuta CT skeniranju u Dijagnostičkom centru u Nišu, u okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“, saopštilo je Društvo za akademski razvoj.
Snimanje se realizuje u saradnji sa Narodnim muzejom u Nišu, uz podršku Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture. CT snimanje omogućiće izradu precizne trodimenzionalne slike lobanje. Dobijeni podaci biće korišćeni za dalju paleoradiološku analizu profesora Fabija Kavalija u okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“.
Koristiće se nedestruktivna metoda koja omogućava prikupljanje novih naučnih podataka bez oštećivanja istorijskog materijala.
Cilj ovog snimanja je da se detaljnije ispita unutrašnja struktura lobanje i preciznije analiziraju višestruke povrede uočene na tom istorijskom materijalu.
U okviru projekta “Novo lice Ćele-kule“, tim naučnika primenjuje forenzičke metode u pokušaju rekonstrukcije izgleda srpskih junaka stradalih u bici na Čegru, navodi se u saopštenju.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar