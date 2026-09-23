Turska zauzima prvo mesto u svetu po učestalosti raka pluća kod muškaraca

U Turskoj od posledica upotrebe duvana godišnje umre oko 125.000 ljudi, što je u proseku jedna osoba na svaka četiri minuta.

Petina smrtnih slučajeva odnosi se na “pasivne pušače”, odnosno, osobe koje nisu bile pušači, ali su se često izlagale duvanskom dimu, piše agencija Anadolija.

Turska zauzima prvo mesto u svetu po učestalosti raka pluća kod muškaraca i smrtnim slučajevima povezanim s tom bolešću.

Prema ažuriranim podacima Svetske zdravstvene organizacije od 26. juna, duvan može da ošteti gotovo svaki organ u telu, uzrokujući rak, bolesti srca, moždani udar i bolesti pluća, kao i smanjenu plodnost, slabljenje imunološkog sistema i preranu smrt.

U dimu cigarete nalazi se oko 4.000 hemikalija i toksina, od čega je 50 kancerogeno. Uticaj duvana na životnu sredinu proteže se od proizvodnje do otpada nakon potrošnje.

Svake godine od posledica pušenja u svetu umre više od sedam miliona ljudi.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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