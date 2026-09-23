Pojedine ulice u Zaječaru i deo naselja Beli Breg privremeno bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode biće sledeće ulice u Zaječaru: Kozaračka, Bregalnička, Deligradska, Zadarska, Dr Mišovića, Kajmakčalanska, Kruševačka, Porečka, Moslovačka i deo Vardarske.

Bez vode će biti i deo naselja Beli Breg.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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U Srbiji danas hladno jutro, najviša dnevna temperatura do 22 stepena

U Srbiji jutro hladno i u većem delu vedro, samo u zapadnim, jugozapadnim, južnim i jugoistočnim krajevima mestimično niska oblačnost ili lokalna pojava magle.

Prema prognozi RHMZ-a, tokom dana biće umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo. Na zapadu, istoku i jugu Srbije očekuje se tek ponegde slaba kiša.

U Srbiji danas hladno jutro, najviša dnevna temperatura do 22 stepena

Najviša dnevna temperatura biće od 18 do 22 stepena, saopštava Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije povremeno i jak, zapadni i severozapadni.

U Zaječaru danas sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 5° C, maksimalna dnevna 19° C.

Zajecaronline/N.S.

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