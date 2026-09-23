Naučna konferencija 24. i 25 septembra u Istorijskom arhivu u Zaječaru

Naučna konferencija pod nazivom „Nauka, umetnost, duhovnost: Dva veka ustanova kulture u srpskom/jugoslovenskom društvu” održaće se u četvrtak i petak, 24. i 25. septembra, u Istorijskom arhivu u Zaječaru.

Konferenciju zajednički organizuju Institut za noviju istoriju Srbije i Istorijski arhiv „Timočka krajina” Zaječar, uz podršku i finansijsku pomoć Ministarsva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija.

Ova dvodnevna konferencija okupiće domaće i inostrane stručnjake i naučne radnike, koji će razmatrati ulogu i značaj ustanova kulture u istoriji Srbije i Jugoslavije tokom poslednja dva veka.

Radovi predstavljeni na konferenciji biće objedinjeni u okviru posebnog zbornika. A javnosti će biti predstavljeni početkom 2027. godine. Svečano otvaranje je u 13 časova.

Zaječaronline/Istorijski arhiv “Timočka krajina” Zaječar/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE! ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.