Veliko priznanje za srpskog arbitra: Miloš Milanović sudi na Svetskom prvenstvu

Srpski arbitar Miloš Milanović biće deo sudijskog tima na Svetskom prvenstvu za igrače do 17 godina, koje će od 19. novembra do 13. decembra biti održano u Kataru.

Milanović je dobio veliko priznanje od FIFA, koja ga je uvrstila među 27 glavnih sudija određenih za ovaj turnir. Posebno je značajan podatak da će među njima biti svega sedam arbitara iz Evrope.

Sa Milanovićem će u Katar putovati i pomoćne sudije iz Srbije Milan Pašajlić i Nikola Đorović, pa će srpsko suđenje imati kompletan predstavnički tim na jednom od najznačajnijih svetskih turnira mlađih kategorija.

Fudbalski savez Srbije istakao je da ovo predstavlja još jednu potvrdu poverenja koje srpske sudije uživaju na međunarodnoj sceni.

„Još jedno veliko priznanje za srpsko suđenje i potvrda sve većeg poverenja koje arbitri iz Srbije uživaju na međunarodnoj sceni“, saopštio je FSS.

Za Milanovića će ovo biti još jedno značajno iskustvo na međunarodnoj sceni, a njegovo uvrštavanje među samo sedam evropskih glavnih sudija predstavlja važno priznanje za srpsko suđenje.

Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.

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