„NE MOŽEŠ SLOMITI MUŠKARCA KOJI JE OVO PREŽIVEO“ Retrospektiva života i borbi Saše Mirkovića – evo kako je izgubio SVE i ponovo igradio sebe OD NULE (FOTO)
Zvanični profil Hype Televizije objavio je na društvenim mrežama emotivnu objavu posvećenu vlasniku i direktoru Hype produkcije, Saši Mirkoviću, kroz niz ilustracija i poruka koje govore o životnim borbama, gubicima i ponovnom pronalaženju snage.
Kroz devet ilustracija, Mirković je predstavljen kao muškarac koji je prošao kroz različite izazove, od finansijskih poteškoća i porodičnih borbi do emotivnih razočaranja i suočavanja sa pretnjama.
„Izgubio je sve. Shvatio je da ono što imaš ne određuje koliko vrediš“, navodi se u jednoj od poruka, dok se u drugoj ističe da je naučio da bude oslonac samom sebi nakon porodičnih borbi o kojima se ćutalo.
Objava se osvrće i na teške emotivne trenutke, uz poruku:
„Slomljeno mu je srce. Izgubio je poverenje. Ipak je ponovo naučio da voli.“
Poseban deo posvećen je suočavanju sa pretnjama i provokacijama, gde se navodi da je bol pretvorio u disciplinu i prestao da reaguje na svaku provokaciju.
U završnoj poruci ističe se da je Mirković „dotakao dno, izgubio sve i ponovo izgradio sebe od nule“.
Sve poruke objedinjuje rečenica koja se nalazi na prvoj ilustraciji:
„Ne možeš slomiti muškarca koji je ovo preživeo.“
Uz objavu, hypetv.rs je napisao i kratku, direktnu poruku: „On nije bilo ko. On je Saša Mirković.“
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Zajecaronline/Hypetv.rs/I.R.
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