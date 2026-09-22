Izložba cveća “Beogradska jesen 2026” do 27. septembra u parku Manjež
Udruženje uzgajivača i ljubitelja cveća Srbije saopštilo je da će tradicionalna jesenja izložba cveća pod nazivom “Beogradska jesen” okupiti 35 izabranih izlagača iz cele Srbije. Izlagači će predstaviti najbolje iz svoje proizvodnje.
Izložba će biti otvorena do 27. septembra u vremenu od 9 do 18 časova. A ulaz je besplatan za sve posetioce.
Ova manifestacija već godinama uspešno okuplja domaće proizvođače i pretvara omiljeni park Manjež u raskošnu cvetnu oazu na otvorenom. A izložbeni prostor biće ujedno i prodajni, što je idealna prilika da po povoljnim cenama osvežite svoj dom, dvorište ili terasu pred nastupajuću zimu, navodi se u saopštenju.
Posetioci će moći da dobiju direktne savete o nezi biljaka tokom hladnijih dana od samih uzgajivača. A mnogi izlagači su obezbedili i popuste, koji se kreću od 10 do 30 posto na saksijske vrste i dendro materijal.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
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