Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac izabran je za novog predsednika Saveta REM-a. Glasalo je svih osam članova Saveta.
Posle više neuspelih pokušaja, na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koja je održana danas sa početkom u 13 časova, izabran je predsednik tog tela.
Na sednici je predloženo da kandidat za predsednika bude Stevica Smederevac, o čemu su se članovi Saveta REM-a izjašnjavali.
„Završeno je tajno glasanje za izbor predsednika. Komisija je obavila svoj zadatak“, rekla je predsedavajuća komisije Ira Prodanov Krajišnik.
Izabran novi predsednik Saveta REM-a
Smederevac je zahvalio članovima što su došli do rešenja, ocenjujući da jednoglasni izbor daje nadu za optimizam i da će se truditi da što manje problema ostavljaju iza sebe nerešeno, a da reše sve ono što ih je sačekalo pošto Savet dve godine nije radio. Rekao je i da predsednik Saveta nije jedan već jedan od devet jednakih i poručio da će svakom članu pružati mogućnost da izrazi mišljenje, a da se iz rasprava izvuku najbolja rešenja pre svega po elektronske medije.
Posebno je zahvalio članu Saveta Milošu Gariću koji je poveo ovu trku, dao svoje ime i prezime, a potom nedvosmisleno podržao Smederevca za predsednika.
Naveo je da mu to imponiuje, ali i da ga obavezuje.
Medijima je poručio da imaju otvorena vrata i istakao da je rad REM-a javan i transparentan.
Smederevac je danas jednoglasno izabran za predsednika Saveta REM-a na četvrtoj konstitutivnoj sednici Saveta REM-a, a za njega je glasalo svih osam članova Saveta.
Na prethodne tri konstitutivne sednice koje su održane 20. i 30. jula, kao i 1. septembra, nije izabran predsednik Saveta REM-a, pošto nijedan kandidat nije dobio potrebnu većinu od najmanje šest glasova.
Zajecaronline/tanjug/J.V.
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