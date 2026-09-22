Astro prognoza za utorak, 22. septembar: Ovom znaku sledi veliki preokret!

Ovan

Pred vama je dan u kojem ćete morati da donesete odluku koju već neko vreme odlažete. Na poslu se može pojaviti prilika da pokažete koliko vredite, ali nemojte dozvoliti da vas tuđe mišljenje pokoleba. Finansije su stabilne, ali izbegavajte nepotrebne troškove.

Na emotivnom planu očekuje vas razgovor koji može promeniti vaš pogled na jednu osobu. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju nekoga ko će im odmah privući pažnju.

Bik

Bikovima 22. septembar donosi pozitivne promene na finansijskom planu. Moguća je uplata, novčani dobitak ili vest koja će vam pomoći da rešite problem koji vas duže vreme opterećuje.

U ljubavi vas očekuje više nežnosti i razumevanja. Zauzeti Bikovi mogli bi da naprave važan dogovor sa partnerom, dok slobodne očekuje zanimljiv susret.

Blizanci

Dan počinje pomalo haotično, ali se situacija brzo smiruje. Na poslu ne ulazite u rasprave sa kolegama, posebno ako niste sigurni u sve informacije. Jedna poruka mogla bi da vam promeni planove.

U ljubavi vas očekuje iznenađenje. Osoba iz prošlosti može ponovo pokušati da stupi u kontakt sa vama.

Rak

Rakovi će danas biti posebno osetljivi, ali upravo zahvaljujući intuiciji mogu doneti pravu odluku. Na poslu vas očekuje razgovor koji može otvoriti vrata novoj prilici.

Finansijska situacija se postepeno poboljšava. U ljubavi je vreme da kažete šta zaista osećate, jer ćutanje više neće rešavati problem.

Lav

Lavovima stiže vest koju su dugo čekali. Može biti povezana sa poslom, novcem ili planom koji je prethodnih dana bio neizvestan. Iskoristite priliku, ali nemojte žuriti.

Na emotivnom planu mogući su jaki razgovori. Zauzeti Lavovi rešavaju nesporazum, dok slobodni mogu privući pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada.

Devica

Device očekuje dan pun obaveza, ali i mogućnost da konačno završe nešto što su dugo odlagale. Budite organizovani i ne preuzimajte tuđe probleme na svoja leđa.

Novac dolazi kroz posao ili dogovor koji ste ranije napravili. U ljubavi ćete želeti jasne odgovore, a jedan razgovor mogao bi da vam ih donese.

Vaga

Vagama 22. septembar donosi preokret koji nisu očekivale. Jedna situacija koja vas je dugo brinula počinje da se rešava u vašu korist.

U ljubavi sledi zanimljiv razvoj događaja. Moguće je poznanstvo preko prijatelja ili poruka od osobe koju niste očekivali da ćete čuti. Zauzete Vage trebalo bi da izbegavaju ljubomorne rasprave.

Škorpija

Škorpije će danas imati osećaj da konačno drže stvari pod kontrolom. Na poslu možete dobiti priznanje ili potvrdu da je vaš trud primećen.

Finansije zahtevaju oprez. Ne pozajmljujte novac ako niste sigurni da će vam biti vraćen. U ljubavi vas očekuje intenzivan razgovor koji može promeniti odnos sa partnerom.

Strelac

Strelčevi bi mogli da dobiju ponudu koja na prvi pogled deluje iznenađujuće. Dobro razmislite pre nego što odgovorite, jer iza nje može stajati prilika za ozbiljan napredak.

Slobodni Strelčevi mogu upoznati osobu drugačiju od svih koje su do sada birali. Zauzeti će imati potrebu da zajedno sa partnerom naprave velike planove.

Jarac

Jarčevi će danas biti fokusirani na novac i posao. Moguće je da ćete rešiti finansijski problem koji vas je dugo opterećivao. Ne odustajte od plana samo zato što se rezultati ne vide odmah.

U ljubavi je vreme za iskrenost. Partner očekuje više otvorenosti, dok slobodni Jarčevi mogu dobiti poziv koji će ih iznenaditi.

Vodolija

Vodolije očekuje neočekivana promena plana. Iako vam u prvom trenutku neće prijati, upravo ta promena mogla bi da vas odvede u mnogo boljem pravcu.

Na finansijskom planu sledi stabilizacija. U ljubavi je moguć susret koji će probuditi emocije za koje ste mislili da su odavno prošle.

Ribe

Ribe danas treba da slušaju intuiciju. Jedna osoba možda neće biti potpuno iskrena prema vama, a vrlo brzo ćete shvatiti šta se zaista krije iza njenih reči.

Na poslu vas očekuje zanimljiva prilika, dok u ljubavi dolazi period u kojem ćete morati da odlučite šta zaista želite. Slobodne Ribe mogu doživeti veoma prijatan susret.

Zajecaronline/Hypetv.rs/N.S.

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