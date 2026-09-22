Mesarović obišla Fabriku kablova u Zaječaru: Nastavlja se poslovanje i proizvodnja
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović obišla je Fabriku kablova u Zaječaru koja je u vlasništvu poljske kompanije Telefonika Group.
U prisustvu gradonačelnika Zaječara Vladimira Videnovića, Mesarović je obavila važan razgovor sa menadžmentom te fabrike. Razgovaralo se o budućnosti poslovanja i mogućnostima za nove investicije.
„Ono što je važno jeste da imaju razvojne planove kada je u pitanju Zaječar. Svakako da ovde nastavljaju da posluju i da proizvode, da nastavljaju da zapošljavaju. To je nama strašno važno za privredni ambijent našeg Zaječara, za uopšte stopu nezaposlenosti“, istakla je ministarka.
Na sastanku se razgovaralo i o mogućim budućim investicijama i njihovim potencijalima kada se ovde dovede i neka druga vrsta infrastrukture, pre svega kada se izgradi gasovod.
Ministarka je dodala da će komunikacija sa kompanijom biti nastavljena, uz razgovore o mogućnostima za povećanje proizvodnje i plasman proizvoda na strana tržišta.
„Aktivno ćemo nadalje sa njima imati komunikaciju, imajući u vidu da želimo da proizvode još više, da im pomognemo možda i oko plasmana na neka strana tržišta, ukoliko je to moguće i ukoliko je do države“, navela je Mesarović.
Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede u tehničkom mandatu Adrijana Mesarović je istakla da je glavni cilj da, u Fabrici kablova, građani Zaječara imaju stabilan, siguran i kontinuiran posao.
Zajecaronline/N.S.
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