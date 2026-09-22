Dve ulice u Zaječaru danas bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, u utorak, 22. septembra, bez vode u Zaječaru će biti deo Kolubarske ulice i deo 14. Srpske udarne brigade.

Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.

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Do kraja sedmice jutra sveža, dnevna temperatura do 25 °С

U Srbiji će danas ujutru biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva očekuje se povećanje oblačnosti.

Kako saopštava Republički hidrometeorološki zavod, posle podne biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo.

Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapani. Najniža dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 na zapadu, do 21 stepen na istoku zemlje.

Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °С.

U Zaječaru danas prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 18° C.

Zajecaronline/N.S.

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