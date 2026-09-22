Dve ulice u Zaječaru danas bez vode zbog kvara na vodovodnoj mreži
Zbog kvara na vodovodnoj mreži, u utorak, 22. septembra, bez vode u Zaječaru će biti deo Kolubarske ulice i deo 14. Srpske udarne brigade.
Kako je najavljeno, vode neće biti do 15 časova.
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Do kraja sedmice jutra sveža, dnevna temperatura do 25 °С
U Srbiji će danas ujutru biti pretežno vedro i hladno, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne Srbije ponegde i sa kratkotrajnom maglom. Tokom prepodneva očekuje se povećanje oblačnosti.
Kako saopštava Republički hidrometeorološki zavod, posle podne biće pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, osim u Bačkoj i Sremu gde će biti umereno oblačno i suvo.
Duvaće slab i umeren vetar, povremeno i jak, severozapani. Najniža dnevna temperatura od 6 do 13 stepeni, a najviša od 17 na zapadu, do 21 stepen na istoku zemlje.
Narednih dana jutra će biti hladna, a dnevna temperatura u većini mesta biće u intervalu od 18 do 25 °С.
U Zaječaru danas prepodne sunčano, popodne pretežno sunčano. Duvaće umeren, severni vetar. Minimalna temperatura 7° C, maksimalna dnevna 18° C.
Zajecaronline/N.S.
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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
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