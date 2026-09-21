Poginule dve osobe u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš

Na auto-putu Beograd-Niš, u smeru ka Nišu, dve osobe su poginule danas u saobraćajnoj nesreći.

Za Tanjug je u Policijskoj upravi u Smederevu rečeno da je došlo do sudara teretnog i putničkog vozila.

Poginule dve osobe u saobraćajnoj nesreći na auto-putu Beograd-Niš

Dve osobe iz putničkog vozila su preminule na licu mesta.

Saobraćaj se na toj deonici odvija usporeno.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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