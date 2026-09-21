Večeras u ponoć ističe rok za prijavu za novčanu pomoć od 6.000 dinara, od sutra počinje isplata

Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali podsetio je da večeras u ponoć ističe rok za prijavu za isplatu jednokratne novčane nadoknade od 6.000 dinara putem portala Uprave za trezor. Kako je naveo do sada se. prijavilo 1.696.000 građana za ovu vrstu pomoći.

“Na to treba dodati broj penzionera i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć, a koji nisu imali potrebe da se prijavljuju, koji će automatski dobiti ovu pomoć, i takođe skoro 3.000.000 miliona građana je proverilo svoj status u Akcionarskom fondu”, rekao je Mali u objavi na Instagram nalogu Ministarstva finansija.

Istakao je da će od utorka, 22. septembra, do 25. septembra biti isplaćena ova jednokratna pomoć.

“Sutra ćemo isplatiti one koji su nosioci prava Akcionarskog fonda, naše penzionere i one koji primaju novčanu socijalnu pomoć. Od srede do petka, od 23. do 25. septembra, isplatićemo sve ostale građane. Želim da zahvalim svim građanima Stbije. Ovaj veliki uspeh pokazuje snagu naših javnih finansija, sa druge strane treba pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija, a mi na ovaj način i ono što smo obećali ispunjavamo. Živela Srbija”, poručio je on.

“Prijava se odvija preko portala Uprave za trezor, na adresi https://idp.trezor.gov.rs/”, podsetio je Mali.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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