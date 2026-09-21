Zaječar proslavlja Malu Gospojinu, gradsku slavu i slavu Saborne crkve

Grad Zaječar proslavlja slavu grada Rođenje Presvete Bogorodice, ujedno i slavu Saborne crkve.

Povodom slave, služena je Sveta arhijerejska liturgija, sa rezanjem slavskog kolača. Nakon toga je gradskim ulicama krenula Litija. Slavlje je predvodio Njegovo Preosveštenstvo Episkop timočki gospodin Ilarion.

Među brojnim vernicima, prisustvovali su i gradonačelnik Grada Zaječara dr Vladimir Videnović, predstavnici lokalne samouprave, Vojske Srbije, kao i Policijske uprave.

Litija je krenula od Saborne crkve, potom prošla pored Pozorišta, Skvera i Policijske uprave.

Zajecaronline/N.S.

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