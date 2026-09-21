Botaničarka otkriva kako da pravilno negujete sobne biljke tokom jeseni

Mnogi prave greške tokom jeseni kada nastave da neguju sobne biljke na isti način kao tokom toplih meseci. Kraći dani i sporiji rast zahtevaju prilagođavanje svakodnevne nege, a jedna navika može ozbiljno ugroziti zdravlje biljaka.

Zalivanje po letnjem rasporedu – najčešća greška

Botaničarka Lindsi Pangborn upozorava da je zalivanje po letnjem rasporedu jedna od najčešćih grešaka u septembru. Pored količine vode, važno je obratiti pažnju na prihranu, vlažnost vazduha, temperaturu i mesto na kojem se biljke nalaze. Pangborn ističe da mnogi nastavljaju da zalivaju sobne biljke istom učestalošću kao tokom leta, iako im je u hladnijem delu godine potrebno znatno manje vode. Kako se rast usporava, previše vlage u zemlji može dovesti do truljenja korena, jer biljka nema dovoljno vazduha.

Lindsi savetuje jednostavnu proveru vlažnosti zemljišta. “Gurnite prst u zemlju na dubinu između dva i sedam centimetara. Ako pod prstom osetite vlagu, tad biljku nije potrebno zalivati. Ukoliko ustanovite da je zemlja suva, sipajte vode dok ne počne da curi iz rupe na dnu saksije. Samo pazite da na kraju u tacni ne ostane vode, prospite je”, objasnila je.

Biljke ne treba dodatno đubriti tokom zime

Sa dolaskom hladnijih dana sobne biljke postepeno usporavaju rast i ulaze u period mirovanja. Zbog toga im u ovom periodu nije potrebna dodatna prihrana, a preterano korišćenje đubriva može im više odmoći nego koristiti.

Biljke treba pregledati pre nego što ih unesete u kuću

Pre unošenja u dom, biljke treba pregledati i ukloniti uvelo lišće, suve grančice i ostatke koji su se nakupili na zemlji ili samoj biljci. Posebnu pažnju treba posvetiti mogućim insektima i drugim štetočinama, kako se ne bi proširili na ostalo cveće u kući.

Biljke je potrebno uneti pre nego što se noćne temperature spuste ispod 12 stepeni Celzijusa. “Kad ih unesete, očistite ih od uvelog lišća, suvih grančica i svih drugih stvari koje se nalaze na zemlji oko njih ili na njima samima. Pre nego što ih unesete u kuću, potrebno je da proverite i da li su ih napale neke štetočine”, objašnjava botaničarka.

Vlažnost vazduha i položaj uz prozor su veoma važni

Tokom grejne sezone vazduh u prostorijama postaje znatno suvlji, što može da izazove smeđe ivice na listovima i venuće, čak i kada je zemlja dovoljno vlažna. Zbog toga je važno održavati odgovarajući nivo vlage tokom zime, posebno kod tropskih sobnih biljaka.

“Većina sobnih biljaka su tropske biljke i vole vlagu. Predlažem da posegnete za ovlaživačima vazduha. Možete i na veću tacnu staviti kamenčiće, sipati malo vode i staviti saksiju da stoji iznad toga, ali da ne dodiruje vodu. Voda će polako isparavati i povećavati nivo vlage oko biljke. Kamenčići služe tome da biljku drže iznad površine vode”, objasnila je.

Pored vlažnosti, potrebno je povremeno oprati listove kako bi se uklonila prašina, ali i proveriti da li biljka dobija previše direktne sunčeve svetlosti. Pangborn upozorava da se uslovi menjaju nakon opadanja lišća sa drveća.

“Na primer, ako se biljka nalazi blizu prozora, u senci drveta, sunčevi zraci će biti jači kad lišće s drveta opadne, pa je u tom slučaju potrebno biljku pomeriti na drugo mesto kako joj sunce ne bi spalilo lišće”, ističe botaničarka.

Zajecaronline/24sedam/N.S.

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