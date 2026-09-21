Pregledi i intervencije u zaječarskom Zdravstvenom centru: Ekipa Hitne pomoći intervenisala 76 puta

Tokom proteklog vikenda, u Urgentnom prijemu Zdravstvenog centra Zaječar obavljen je 121 pregled.

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je ukupno 76 puta.

U Dečjem dispanzeru pregledano je 146. školske dece i 112. predškolske dece, dok je na Pedijatriji tokom dežurstva obavljen 41 pregled.

U zaječarskom porodilištu tokom ova tri dana su rođene 2. bebe. Rođen je jedan dečak i jedna devojčica.

Zajecaronline/N.S.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!