Drama u Sokobanji: Razbojnici upali u kuću žene i oduzeli joj veću količinu deviznog novca

Policija u Zaječaru rasvetlila je krivično delo razbojništvo učinjeno osamdesetdvogodišnjoj ženi iz Sokobanje.

Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Nišu, određeno je S. D. (1980) iz okoline Pančeva, zbog sumnje da je izvršila ovo krivično delo, zadržavanje do 48 sati. Kao i M. J. (2002), takođe iz okoline Pančeva, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo razbojništvo u saizvršilaštvu.

Kako se navodi u saopštenju MUP-a, sumnja se da je S. D. 14. septembra, u večernjim satima, ušla u kuću oštećene i upotrebom sile i pretnje oduzela veći iznos deviznog novca i nakit veće vrednosti, nakon čega se sa M. J. udaljila.

Policija je u stanu osumnjičenih pronašla veči deo novca i nakita, za koje se sumnja da potiču iz navedenog krivičnog dela i koji će biti vraćeni oštećenoj.

Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Nišu.

Zajecaronline/N.S.

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