Kecmanović posle velike drame doneo Srbiji prvi bod protiv Litvanije

Teniska reprezentacija Srbije povela je protiv Litvanije u borbi za opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa. Prvi bod Srbiji doneo je Miomir Kecmanović, koji je posle velike drame savladao Edasa Butvilasa sa 2:1, po setovima 7:5, 1:6, 7:5.

Prvi set protekao je u veoma izjednačenoj borbi. Oba tenisera bila su sigurna na svom servisu, a Kecmanović je do odlučujućeg brejka stigao u 11. gemu. Srpski teniser je potom mirno odservirao za osvajanje prvog seta rezultatom 7:5.

Drugi set doneo je potpuno drugačiju sliku. Kecmanović je imao velikih problema u svojoj igri, što je Butvilas iskoristio na najbolji mogući način. Litvanac je poveo sa čak 5:0 i bez većih problema osvojio drugi set sa 6:1.

U odlučujućem setu drama je dostigla vrhunac. Butvilas je odmah napravio brejk i imao priliku da povede sa 3:0, ali je Kecmanović uspeo da se stabilizuje, vrati izgubljeni servis i ponovo uvede meč u neizvesnu završnicu.

Kod rezultata 5:4 Kecmanović je imao meč loptu, ali nije uspeo da je iskoristi. Ipak, nije dozvolio da ga to poremeti. U narednom servis gemu Butvilasa ponovo je stigao do meč lopte — i ovog puta je bio siguran.

Posle dva sata i deset minuta igre, Kecmanović je slavio sa 7:5 u odlučujućem setu i doneo Srbiji prvi bod u duelu sa Litvanijom.

Srbija tako ima prednost pred nastavak borbe za opstanak u Svetskoj grupi 1 Dejvis kupa.

Zajecaronline/J.V.

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