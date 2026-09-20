Evo kada je pravo vreme da unesete muškatle u kuću

Muškatle treba uneti kada noćna temperatura padne ka 10 stepeni, a zimi im ne treba prihrana ako želite obilno cvetanje na proleće.

Kada ih uneti?

Muškatle sklonite sa terase kada noćne temperature počnu da padaju ka 10 stepeni. Ne čekajte mraz, jer hladnoća može oštetiti biljku. Pre unošenja uklonite suve listove i cvetove, a biljku dobro pregledajte zbog štetočina. Ako ih primetite, rešite ih se pre nego što saksiju unesete među druge biljke.

Gde ih držati?

Najviše im odgovara svetao i prohladan prostor, sa temperaturom od oko 10 do 15 stepeni. Zastakljena terasa, svetao hodnik ili hladnija prostorija mogu biti dobar izbor. Izbegavajte mesta pored radijatora i druge izvore toplote. Pre zime možete skratiti duge i slabe izdanke. Iako će biljka nakon toga izgledati ogoljenije, na proleće će izbaciti nove i snažnije grane.

Zajecaronline/informer/J.V.

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ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!