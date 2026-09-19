Zvezda: Karte za sve tri utakmice Lige konferencije u onlajn prodaji

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je da su u prodaji karte za sve tri utakmice Lige konferencije koje će crveno-beli odigrati na domaćem terenu.

Kako se navodi, svi navijači koji žele da budu uz Zvezdu i pruže podršku ekipi u evropskim mečevima na Marakani već sada ONLAJN putem mogu da obezbede svoje mesto za sve tri utakmice.

Crveno-beli će na svom terenu dočekati danski Kopenhagen 22. oktobra, Inter Eskaldes iz Andore 5. novembra, dok je duel sa turskim Trabzonsporom zakazan za 17. decembar.

Cene karata su sledeće: Sever – 1.200 dinara; Istok – 2.200 dinara; Zapad – 2.600 dinara; Tribina “Siniša Mihajlović” – 5.000 dinara.

Zajecaronline/tanjug/J.V.

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