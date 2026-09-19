Skoro 100 slučajeva virusa Zapadnog Nila u Rumuniji, pet osoba preminulo

Skoro 100 slučajeva virusa Zapadnog Nila u Rumuniji

Nacionalni institut za javno zdravlje Rumunije saopštio je danas da je u periodu od 3. juna do 16. septembra u toj zemlji zabeleženo 95 slučajeva infekcije virusom Zapadnog Nila, a da je pet ljudi preminulo od te bolesti.

Kako se navodi, među tim slučajevima su 83 potvrđena i 12 verovatnih, prenela je agencija Ađerpres.

Institut je preporučio stanovništvu da nosi odeću sa dugim rukavima i koristi sredstva protiv komaraca pošto su ti insekti najčešće prenosnici virusa.

Radi prevencije infekcije, savetuje se isušivanje bara u blizini domaćinstava i uklanjanje posuda sa ustajalom vodom i kućnog otpada.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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