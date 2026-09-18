Kako telo šalje signale da nešto nije u redu sa hormonima

Hormone proizvode žlezde sa unutrašnjim lučenjem (endokrine žlezde), a njihov zadatak je da upravljaju energijom, apetitom, snom, raspoloženjem, čak i imunitetom organizma. Kada njihova ravnoteža nije savršena, telo šalje signale koji se ne smeju ignorisati.

Neprestan umor koji ne nestaje ni posle sna

Osećaj iscrpljenosti koji ne prolazi ni nakon dobrog odmora ili kvalitetnog sna često je znak disbalansa hormona štitne žlezde ili kortizola. Telo vam na ovaj način šalje poruku da metabolički procesi ne funkcionišu kako treba, a obično jedan jednostavan krvni test može otkriti uzrok. Pravovremena reakcija omogućava vraćanje energije i normalizaciju svakodnevnog funkcionisanja.

Nepredvidivo dobijanje ili gubljenje kilograma

Misteriozne promene težine mogu biti posledica promena u radu hormona insulina ili štitne žlezde. Čak i uz istu ishranu i fizičku aktivnost, telo može drugačije skladištiti energiju i masnoće. Poseta endokrinologu može pomoći da se utvrdi pravi razlog, a samim tim i da se spreče dugoročne posledice po zdravlje i metabolizam.

Nagle promene raspoloženja

Ako osećate nagle promene raspoloženja, anksioznost, nervozu ili tugu bez jasnog povoda, hormonski disbalans može biti glavni krivac. Balans hormona i pravovremena terapija mogu smanjiti emocionalne oscilacije i vratiti osećaj stabilnosti.

Neredovni menstrualni ciklusi

Problemi sa menstrualnim ciklusom, kao što su preskakanje menstruacije, intenzivna krvarenja ili višemesečni izostanci, često ukazuju na sindrom policističnih jajnika ili poremećaje u radu štitne žlezde.

S druge strane, neprestana žeđ i često mokrenje mogu biti prvi simptomi dijabetesa. Pravovremena dijagnoza od strane endokrinologa može sprečiti ozbiljne komplikacije i vratiti ravnotežu u hormonski sistem.

Zajecaronline/24 sedam/N.S.

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