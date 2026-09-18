Timočki dani oraha „Svekrvino oko“ 26. septembra u Vitkovcu kod Knjaževca

Manifestacija posvećena orahu i proizvodima od oraha „Svekrvino oko“ biće održana u subotu, 26. septembra u Vitkovcu kod Knjaževca.

U Domu kulture biće organizovano pravljenje kolača „Svekrvino oko“, takmičenje u lomljenju oraha, ceđenje ulja od oraha.

Početak programa je u 11 časova.

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Povodom slave Grada Zaječara i prolaska litije, privremena obustava saobraćaja u Zaječaru

Zbog prolaska litije povodom slave Grada Zaječara, u ponedeljak, 21. septembra, privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrsta vozila u sledećim ulicama: Timočke bune (od Saborne crkve do Pozorišta), Svetozara Markovića (od Pozorišta do Skvera), Nikole Pašića (od Skvera do MTS-a) i Timočke bune do Saborne crkve.

Saobraćaj će biti obustavljen u vremenu od 10 do 12 časova.

U vreme dok traje privremena obustava, saobraćaj će se usmeriti okolnim ulicama, što će biti obeleženo saobraćajnim znacima

Zaječaronline/N.S.

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MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!

Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE! ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.