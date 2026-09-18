Prava pozorišna poslastica za najmlađe 22. septembra na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu

Predstava zaječarskog teatra „Začarano magarence”, po tekstu i u režiji Branislava Nedića, biće odigrana u utorak, 22. septembra na sceni Centra za kulturu u Kotlujevcu.

Kako navode iz Pozorišta “Zoran Radmilović”, predstava kroz veliki broj duhovitih situacija, songove i mnogo preokreta govori o ljubavi i odrastanju. Tu su dva mala mangupa i dve devojčice, jedan Meksikanac, kao i njegovo začarano magarence, koje zna stvari koje niko drugi ne zna.

Igraju: Marija Nikitović, Branislav Mijatović, Gabrijel Bećarević, Ivana Bartunjek, Sanja Nedeljković i Jovan Živković.

Početak je u 19 časova.

Cena ulaznice je 350 dinara.

Karte možete preuzeti i rezervisati na biletari Centra za kulturu u Kotlujevcu ili na brojeve telefona 019/420-104 i 019/425-426.

Zajecaronline/facebook/Pozorište “Zoran Radmilović”/N.S.