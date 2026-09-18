Karavan „Izađi mi na teglu” 21. septembra stiže u Zaječar

Karavan „Izađi mi na teglu” obilazi mnoge gradove širom Srbije sa ciljem da pronađe najbolje majstore u pripremanju ajvara.

Zaječar će u ponedeljak, 21. septembra biti domaćin 13. sezone gastronomskog karavana „Izađi mi na teglu”. Takmičenje će biti održano na Gradskom trgu.

Ekipe sa teritorije Zaječara nadmetaće se za titulu najboljeg ajvar-majstora i vredne nagrade, a pobednička ekipa izboriće plasman u završnicu karavana.

Pored gastronomskog programa, posetioce očekuje i predstavljanje proizvođača meda i domaće hrane, vinarija, destilerija i čuvara starih zanata.

Manifestacija se u Zaječaru realizuje u saradnji sa Turističkom organizacijom grada Zaječara, sa ciljem promocije tradicije, lokalnih proizvoda i bogatog gastronomskog nasleđa našeg kraja.

Zajecaronline/facebook/Turistička organizacija Zaječar/N.S.

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