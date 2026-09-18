Jo-Karicu “uznemirili” navodi o gej aferi sa Viktorom Živojinovićem, pa krenuo da mafija?! SKANDALOZNO PONAŠANJE! Saša Mirković ostao dostojanstven uprkos stravičnim pretnjama

Jo-Karicu “uznemirili” navodi o gej aferi sa Viktorom Živojinovićem, pa krenuo da mafija?!

Razvod Marije Mikić i Jovana Pantića mesecima intrigira javnost. Nakon njihovog kratkog braka svako od njih krenuo je svojim putem. Iako su oboje nakon razvoda govorili o tome da su ih životni putevi i prioriteti odveli na različite strane. Do javnosti sada stižu nove, ozbiljne tvrdnje anonimnih izvora.

Prema informacijama do kojih smo došli, navodni razlog kraha njihovog odnosa nije bio samo neslaganje oko životnih prioriteta. Naime, anonimni izvori tvrde da je Pantić, tokom perioda braka sa Marijom, imao problema sa nedozvoljenim supstancama koje kako se navodi aktivno koristi, a potom, prema njihovim tvrdnjama, počeo da ostvaruje intimne odnose sa muškarcima.

Isti izvori dalje navode da je nakon toga usledio njegov blizak odnos sa Viktorom Živojinovićem, sa kojim je, kako tvrde, započeo zajednički život.

Jo-Karicu “uznemirili” navodi o gej aferi sa Viktorom Živojinovićem, pa krenuo da mafija?!

View this post on Instagram A post shared by HYPE TV (@hypetv.rs)

Posebnu pažnju javnosti već su privukle njihove zajedničke fotografije i objave na društvenim mrežama. Mediji su prethodnih dana pisali o gej aferi Pantića i Živojinovića, dok je Marija Mikić na pitanje o tim pričama dala zagonetan odgovor.

Ono što takođe sada dobija posebnu težinu u celoj ovoj priči, jeste korisničko ime Jovana Pantića na društvenim mrežama, koje glasi @jokarica. Kako se navodi, tu se krije skriveni poziv za aktivne muškarce, jer se već priča da je Pantić pasivniji partner u gej odnosu.

Važno je naglasiti da se radi o informacijama dobijenim od anonimnih izvora, koje nisu nezavisno potvrđene. Jovan Pantić i Viktor Živojinović nisu javno potvrdili navode o njihovom navodnom intimnom odnosu. Dok su detalji o navodnoj upotrebi nedozvoljenih supstanci takođe ostali nepotvrđeni.

Zajecaronline/Hypetv/J.V.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads!

Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!