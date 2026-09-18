Svetska zdravstvena organizacija upozorava: Svetu preti nedostatak medicinskog osoblja do 2030. godine

Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da svetu preti nedostatak medicinskog osoblja do 2030. godine, s obzirom na to da će četvrtina lekara otići u penziju u narednih 10 godina.

“U mnogim zemljama, i stanovništvo i zdravstveni radnici stare istovremeno. To može dodatno pogoršati predviđeni globalni manjak od 11,1 milion zdravstvenih radnika do 2030. godine”, navodi se u saopštenju SZO, koja se u izveštaju poziva na podatke iz više od 100 zemalja, prenosi Rojters.

SZO navodi da se procenjuje da će do 2030. godine 67 zemalja imati nedovoljno osoblja za održavanje trenutnih standarda medicinskog lečenja.

Da bi se održala trenutna raspoređenost medicinskog osoblja u odnosu na broj stanovnika, potrebno je još 832.000 zdravstvenih radnika.

Mnoge zemlje u Evropi biće najsnažnije pogođene, jer imaju veći udeo starijih zdravstvenih radnika. I u tim zemljama će svaki treći lekar otići u penziju u narednih 10 godina.

Zajecaronline/Tanjug/N.S.

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