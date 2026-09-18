Svetska zdravstvena organizacija upozorava: Svetu preti nedostatak medicinskog osoblja do 2030. godine
Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da svetu preti nedostatak medicinskog osoblja do 2030. godine, s obzirom na to da će četvrtina lekara otići u penziju u narednih 10 godina.
“U mnogim zemljama, i stanovništvo i zdravstveni radnici stare istovremeno. To može dodatno pogoršati predviđeni globalni manjak od 11,1 milion zdravstvenih radnika do 2030. godine”, navodi se u saopštenju SZO, koja se u izveštaju poziva na podatke iz više od 100 zemalja, prenosi Rojters.
SZO navodi da se procenjuje da će do 2030. godine 67 zemalja imati nedovoljno osoblja za održavanje trenutnih standarda medicinskog lečenja.
Da bi se održala trenutna raspoređenost medicinskog osoblja u odnosu na broj stanovnika, potrebno je još 832.000 zdravstvenih radnika.
Mnoge zemlje u Evropi biće najsnažnije pogođene, jer imaju veći udeo starijih zdravstvenih radnika. I u tim zemljama će svaki treći lekar otići u penziju u narednih 10 godina.
Zajecaronline/Tanjug/N.S.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!
Mira Škorić obeležiće veliki jubilej , 40 godina uspešne muzičke karijere, spektakularnim koncertom. Ovaj koncert biće više od nastupa, prava muzička retrospektiva i slavlje karijere koja traje četiri decenije! Sava centar će te večeri biti mesto spektakla koji će se dugo prepričavat. Publika će imati priliku da zajedno sa Mirinom muzikom proslavi godine hitova, uspomena i bezvremenskih pesama! Vidimo se 19.11.2026. na koncertu koji se ne propušta! KARTE MOŽETE KUPITI OVDE!
ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ
Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.
Dodaj komentar