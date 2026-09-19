Zlato skočilo iznad 4.300 dolara za uncu, pre svega zbog usporavanja rasta cena nafte

Zlato skočilo iznad 4.300 dolara
Cena zlata porasla je danas iznad 4.300 dolara (oko 3.660 evra) za uncu, nakon jučerašnjeg pada, pre svega zbog toga što je slabljenje poskupljenja nafte ublažilo inflatorne pritiske.
Kretanja na tržištu usledila su nakon izveštaja da Saudijska Arabija planira da u narednim danima obnovi oko polovine kapaciteta svog naftovoda Istok – Zapad, a da bi njegova puna funkcionalnost mogla biti uspostavljena u roku od šest nedelja.
Zlato skočilo iznad 4.300 dolara
Američki ministar energetike Kris Rajt izjavio je da je početkom ove nedelje kroz Ormuski moreuz prošlo oko 18 miliona barela sirove nafte i naftnih derivata.
Ipak, zlato je i dalje pod negativnim uticajem nakon što su američke Federalne rezerve (FED) povećale kamatnu stopu i signalizirale još jedno povećanje do kraja godine.
Fed je, kako se očekivalo, povećao referentnu kamatnu stopu na federalne fondove za 25 odsto, na raspon od 3,75 do 4,00 odsto, što je prvo povećanje kamatnih stopa u poslednje tri godine.
Predsednik FED-a Kevin Vorš rekao je da inflacija i dalje ostaje povišena, dok su podaci objavljeni prošle nedelje pokazali da je bazna inflacija u SAD u avgustu porasla više nego što se očekivalo.
Zajecaronline/Tanjug/J.V.
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