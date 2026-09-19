Jesen donosi neočekivanu sreću za ova tri horoskopska znaka

Jesen pred nama donosi promene, nove prilike i zanimljive preokrete. I dok će neki znakovi morati da se potrude kako bi ostvarili svoje planove, za tri znaka sreća bi mogla da stigne potpuno neočekivano.

BIK

Bik će tokom jeseni imati razloga za zadovoljstvo, posebno kada su posao i novac u pitanju. Moguća je prilika koju dugo nije očekivao, ali i finansijski dobitak koji dolazi u pravom trenutku. Na ljubavnom planu sledi period stabilnosti i lepih emocija.

LAV

Lav ulazi u period u kojem će ponovo biti u centru pažnje. Njegov trud konačno bi mogao da bude primećen, a jedna ponuda ili poznanstvo moglo bi da mu otvori vrata ka nečemu potpuno novom. Slobodne Lavove očekuje i zanimljiv susret koji bi mogao prerasti u nešto više.

STRELAC

Strelac može očekivati najviše iznenađenja. Neočekivano putovanje, nova poslovna prilika ili susret sa osobom koja menja njegove planove samo su neki od mogućih scenarija. Njegova sreća dolazi onda kada odluči da izađe iz rutine i prihvati nešto novo.

Za Bikove, Lavove i Strelčeve ova jesen mogla bi da bude period lepih vesti, novih početaka i iznenađenja koja će dugo pamtiti. Ponekad život donese najbolje onda kada se tome najmanje nadamo.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!