Do kraja sedmice toplo, od ponedeljka pad temperature

Za vikend se u našoj zemlji očekuje promenljivo oblačno i toplo, saopštio je RHMZ. Na severu će biti suvo, u subotu u zapadnim, centralnim i istočnim, a u nedelju u južnim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.

Maksimalne temperature će se kretati od 26 do 31 °С.

Sledeće sedmice umereno do potpuno oblačno vreme i osetno hladnije, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima.

Zajecaronline/N.S.

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