U Minhenu počinje Oktoberfest, traje do 4. oktobra

U Minhenu počinje Oktoberfest, a organizatori manifestacije ove godine očekuju oko 6,5 miliona posetilaca, javljaju nemački mediji.

Ovo 191. izdanje festivala trajaće od 19. septembra do 4. oktobra, prenosi “Bild”. Prošle godine je zbog velikog broja posetilaca u više navrata bio ograničen pristup prostoru gde se održavao festival.

Festival će početi svečanom povorkom pivara, ugostitelja i osoblja festivala, a više od 1.000 učesnika krenuće od Sendlinger tora prema prostoru gde se održava Oktoberfest.

Na ovogodišnjem Oktoberfestu posetiocima će prvi put biti predstavljene i nove atrakcije, među kojima je “Chaospendel”, visoka 42 metra, sa dve gondole koje omogućavaju prevrtanje putnika. Takođe i “Fisherman’s Place”, zabavna atrakcija uređena u stilu ribarskog sela sa pokretnim preprekama i 3D efektima.

Drugog dana Oktoberfesta biće održana velika povorka, u kojoj će učestvovati oko 9.000 ljudi u tradicionalnoj bavarskoj nošnji i 60 svečano ukrašenih vozila.

Cena krigle piva od jednog litra ove godine kreće se od 14,80 do 15,90 evra, što je prosečno oko 2,5 odsto više nego prošle godine.

Oktoberfest ove godine donosi i filmsku novinu, jer će se na prostoru Terezijenvize snimati Netflixova romantična komedija, za koju je ranije traženo oko 4.000 statista.

Organizatori navode da nošenje tradicionalne bavarske odeće nije obavezno, iako su kožne pantalone i ženska haljina “dirndl” među najprepoznatljivijim simbolima festivala.

Zaječaronline/Tanjug/N.S.

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