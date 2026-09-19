Bivši frontmen grupe Maneskin venčaće se sa američkom glumicom, na mestu gde je Pol Makartni proslavio svoj 70. rođendan

Bivši frontmen italijanske grupe Maneskin, Damijano David, venčaće se sledeće nedelje sa američkom glumicom i pevačicom Dav Kameron, u istorijskoj gradskoj većnici u Montalčinu, kod Sijene, prenose danas italijanski mediji.

Ovo istorijsko zdanje biće mesto održavanjadugo iščekivanog i strogo privatnog venčanja Davida i Kameronove. Očekuje se da će bračni zaveti biti razmenjeni u popodnevnim satima u četvrtak, 24. septembra.

Nakon zvanične ceremonije, par i njihovi gosti uputiće se u dolinu Val d’Orča gde se nalaze čuveni vinogradi sorte brunelo.

Prema pisanju časopisa Veniti fer, mesto odabrano za proslavu je ekskluzivno odmaralište sa pet zvezdica “Kastiljon del Bosko”, u kojem je Pol Makartni proslavio svoj 70. rođendan 2012. godine i gde je bivši američki predsednik Barak Obama igrao golf 2017. godine.

Očekuje se da će ovaj događaj biti jedan od najglamuroznijih u godini, spajajući holivudski džet-set i lepotu toskanskog pejzaža.

Ceremoniju građanskog venčanja vodiće gradonačelnik Montalčina, Silvio Frančeskeli.

Izbor Montalčina potvrđuje status ovog mesta kao destinacije za događaje sa poznatim ličnostima, a upravo ovde su se 2022. godine venčale Paola Turči i Frančeska Paskale.

Veliko interesovanje vlada i za Damijanove bivše kolege iz benda, navodi Ansa.

Ukoliko se među gostima nađu Viktorija De Anđelis, Tomas Rađi i Itan Torkio, to će označiti privatno ponovno okupljanje grupe Måneskin, benda koji je odsutan sa javne scene od 2024. godine. U poslednje vreme kruže glasine da bi bend mogao ponovo da počne sa radom uz Davidov povratak.

Zajecaronline/Tanjug/J.V.

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