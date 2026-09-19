Meštani Velike Plane čekali u redu da se slikaju sa predsednikom: Aleksandar Vučić je danas u poseti etno-selu „Moravski konaci“ (VIDEO)

Meštani Velike Plane čekali u redu da se slikaju sa predsednikom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u poseti etno-selu „Moravski konaci“ u Velikoj Plani, gde će razgovarati sa meštanima, a na put je krenuo vozeći auto.

Vučić je rekao da je prvi put na tom mestu. „Kažu da je pre četiri godine ostao samo onaj panj. I čovek je to za kratko vreme sve podigao.“ Zahvalio je vlasniku i okupljenima na dočeku.

„Dovoljno je da kažem hvala što ste me dočekali ovde u srcu Srbije.“

On će u etno-selu u 12 sati razgovarati sa građanima o temama koje su važne za lokalnu zajednicu.

Meštani Velike Plane su u redu stajali da se slikaju sa njim.

View this post on Instagram A post shared by Александар Вучић (@avucic)

Tokom boravka razgovarao je sa građanima o lokalnim temama, putevima i vrtiću. Rekao je da je pre dolaska u Konake posetio roditelje žrtava iz Dubone i Malog Orašja.

„Mnogo je teško. Ljudi žive da prođe taj još jedan dan.“

Govorio je i o izbornoj kampanji. Poručio je da ide među narod i sa telefonom.

„Tehnika ne pobeđuje u politici. I sa telefonom ću da ih pobedim. To je do onoga imaš li šta da kažeš, veruju li ti ljudi.“

Dodao je da za njegovu listu porodica ostaje svetinja i da tu crtu neće prelaziti.

Zajecaronline/Komitet/I.R.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ACA LUKAS SLAVI JUBILEJ

Beogradska Arena će 3. i 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere. Publika će uživati u hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade, na jednom mestu i u jednoj noći. Očekuje se spektakularna scenografija, izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi. Fanovi imaju priliku da prisustvuju ovom posebnom događaju. I podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda. Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima. Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije. Uz pratnju Folk House Benda i najmodernije audio-vizuelne efekte, Arena će te večeri biti mesto najjače emocije na Balkanu.

MIRA ŠKORIĆ SLAVI 40 GODINA KARIJERE!