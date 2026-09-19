Meštani Velike Plane čekali u redu da se slikaju sa predsednikom: Aleksandar Vučić je danas u poseti etno-selu „Moravski konaci“ (VIDEO)

Meštani Velike Plane čekali u redu da se slikaju sa predsednikom
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je danas u poseti etno-selu „Moravski konaci“ u Velikoj Plani, gde će razgovarati sa meštanima, a na put je krenuo vozeći auto.
Vučić je rekao da je prvi put na tom mestu. „Kažu da je pre četiri godine ostao samo onaj panj. I čovek je to za kratko vreme sve podigao.“ Zahvalio je vlasniku i okupljenima na dočeku.
„Dovoljno je da kažem hvala što ste me dočekali ovde u srcu Srbije.“
On će u etno-selu u 12 sati razgovarati sa građanima o temama koje su važne za lokalnu zajednicu.
Meštani Velike Plane su u redu stajali da se slikaju sa njim.
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Tokom boravka razgovarao je sa građanima o lokalnim temama, putevima i vrtiću. Rekao je da je pre dolaska u Konake posetio roditelje žrtava iz Dubone i Malog Orašja.
„Mnogo je teško. Ljudi žive da prođe taj još jedan dan.“
Govorio je i o izbornoj kampanji. Poručio je da ide među narod i sa telefonom.
„Tehnika ne pobeđuje u politici. I sa telefonom ću da ih pobedim. To je do onoga imaš li šta da kažeš, veruju li ti ljudi.“
Dodao je da za njegovu listu porodica ostaje svetinja i da tu crtu neće prelaziti.
Zajecaronline/Komitet/I.R.
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